Газонокосильник зламав стрілку щелепу.

Житель Енергодара влаштував стрілянину через газонокосарку. В результаті стрілець отримав кулаком в щелепу.

Про це повідомляє Telegram-каналі ХЗП.

Чоловікові заважав шум від газонокосарки. Він буквально розлютився, підбіг до газонокосильника та відкрив вогонь з травматичного пістолета. Спочатку хуліган поцілив у газонокосарку, а потім він поцілив в голову працівнику. Комунальник наздогнав стрілка і "вирубав" його кулаком в щелепу.

"Житель одного з будинків в Енергодарі вирішив помститися чоловікові з газонокосаркою за шум, вистріливши з Флобера спочатку в знаряддя праці, а після в голову працівникові. Постріл в голову не сильно вразив газонокосильника, і він "вирубив" нападника, зламавши йому щелепу", - йдеться в повідомленні.

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На місце інциденту викликали правоохоронців.

Стрілянина на весіллі під Одесою

14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Винуватцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва-відомого спортсмена.

За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.

Комінтернівський районний суд Одеської області взяв під варту чоловіка, який влаштував стрілянину на весіллі.

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Автор: Анастасія Горбачова