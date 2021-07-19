Житель Енергодара влаштував стрілянину через газонокосарку. В результаті стрілець отримав кулаком в щелепу.
Про це повідомляє Telegram-каналі ХЗП.
Чоловікові заважав шум від газонокосарки. Він буквально розлютився, підбіг до газонокосильника та відкрив вогонь з травматичного пістолета. Спочатку хуліган поцілив у газонокосарку, а потім він поцілив в голову працівнику. Комунальник наздогнав стрілка і "вирубав" його кулаком в щелепу.
"Житель одного з будинків в Енергодарі вирішив помститися чоловікові з газонокосаркою за шум, вистріливши з Флобера спочатку в знаряддя праці, а після в голову працівникові. Постріл в голову не сильно вразив газонокосильника, і він "вирубив" нападника, зламавши йому щелепу", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВ Одесі молодий поліцейський на навчаннях підстрелив собі у живіт
На місце інциденту викликали правоохоронців.
Стрілянина на весіллі під Одесою
14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.
Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.
Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Винуватцю загрожує до семи років позбавлення волі.
Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва-відомого спортсмена.
За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.
Комінтернівський районний суд Одеської області взяв під варту чоловіка, який влаштував стрілянину на весіллі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram