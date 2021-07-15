Чоловік, який у передмісті Одеси влаштував стрілянину на весіллі, затриманий. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеської області.
"За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ... Наразі встановлено, що подія сталася під час святкування весілля. Один з гостей зробив кілька пострілів у повітря", - розповів начальник поліції в Одеській області Олег Бех.
При цьому він вказав, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, сам стрілець затриманий, а зброю вилучено.
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Стрілку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Стрілянина на весіллі в передмісті Одеси - що сталося
У селі Фонтанка під Одесою чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.
Пізніше спецпризначенці зі стріляниною затримали учасників святкової дії.
Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, в ресторан "Море", де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, увірвалися озброєні правоохоронці і затримали кількох чоловіків. Їх "поклали обличчям вниз на асфальт" і наділи на них наручники.
Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех, особа чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлена.
Чоловік, який назвав себе Крамаренко Кирилом Ігоровичем, розкаявся у скоєному.
Відео "весілля" тим часом розійшлося по соцмережах і одеським Telegram-каналам. В описі до відео стверджується, що стрілянину влаштували чеченці.
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