Поліція відкрила справу за трьома статтями.

В Ізмаїлі Одеської області поліція розслідує обставини загибелі 5-річного хлопчика.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Одеській області.

Попередньо відомо, що дитина залізла у трансформаторну будку під час відпочинку з батьком біля озера. Хлопчик отримав несумісне з життям ураження струмом.

Будка розташована неподалік одноповерхової будівлі на підвищенні. Однак дверцята у кабінку зі струмом зачинені не були.

Читайте такожКиянин отримав удар по голові через музичну колонку (відео)Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок», злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною й порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Також поліцейські встановлюють, чому об’єкт, що становить небезпеку для пересічних людей, не був на замку, а маленький хлопчик – під наглядом дорослих.

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Автор: Яна Ставська