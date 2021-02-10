Як стверджує ведучий стріму, активісти затримали одного з "бригадирів" тітушок.

На Тверському тупику в Києві зібрались активісти «Нацкорпусу» - вони стверджують, що блокують озброєних тітушок – «бойовиків Киви-Медведчука».

Читайте такожУ Києві активісти влаштували нову акцію протесту під офісом телеканалу "Наш" (відео)

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Нацкорпусу». Активісти ведуть стрім з місця подій. Праві стоять під парканом, на місці чергують правоохоронці.

Як стверджує ведучий стріму, активісти затримали одного з «бригадирів» тітушок.

В «Нацкорпусі» зазначають, що із-за паркану "бази" в них летіли файєри та арматура.

Наразі поліція організовано виводить людей з обнесеної парканом території.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров