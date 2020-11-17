Евакуйованих та врятованих мешканців відігрівали у пожежних машинах.

На вулиці Ентузіастів у Києві сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Пожежники врятували 4 людей, зокрема трьох дітей.

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Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС у місті Києві, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 17 листопада о 01:31. На місце виїхали пожежники. По прибуттю вони встановили, що на 3 поверсі в загальному коридорі сходової клітини горіли автомобільні покришки. Вогонь розповсюдився на одну з квартир.

Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців. З верхніх поверхів будівлі вивели чотирьох осіб, ще 8 людей евакуювали через сильне задимлення.

Зазначається, що рятуючись від пожежі не всі мешканці мали можливість прихопити з собою теплі речі. Евакуйованих та врятованих, разом з дітьми, посадили до пожежних автомобілів, аби люди могли зігрітися.

О 02:02 загоряння було локалізовано та о 02:14 ліквідовано. Мешканцям будинку дозволили повернутись до власних помешкань.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено обшивки дверей всіх квартир на 3 поверсі, закопчено стіни та стелю під’їзду, в одній із квартир пошкоджено меблі, закопчено стіни та стеля коридору. Жертв та постраждалих немає.

На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки а також 25 рятувальників.

Причину виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці.

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Автор: Дмитро Захаров