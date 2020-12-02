Свідок пригоди на власному авто слідував за винуватцем ДТП і водночас координував екіпаж патрульної поліції.

В Миколаєві патрульні затримали водія, що збив на пішоході дівчину-підлітка та намагався втекти з місця ДТП. Свідок пригоди допоміг поліцейським знайти порушника.

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Як повідомляється у Facebook Патрульної поліції Миколаївської області, вчора увечері на лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що став свідком ДТП.

За словами свідка, водій за кермом ВАЗ 2107, збив дівчину на пішохідному переході на перехресті вулиці Андрія Антонюка та проспекту Богоявленського.

Заявник на власному авто слідував за винуватцем ДТП і водночас координував екіпаж патрульної поліції. За декілька хвилин автомобіль за орієнтуванням перехопили та повернули на місце пригоди.

Травмовану дівчину госпіталізували. Поліція висловила вдячність небайдужому громадянину.

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Автор: Дмитро Захаров