Дитину намагалися врятувати надзвичайники.

У Нікополі внаслідок пожежі у квартирі одна дитина загинула, ще двоє отримали травми.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області, пожежа сталася 8 січня близько 18.00. Займання сталася у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Добролюбова.

Згідно з повідомленням, у квартирі, де сталася пожежа, мешкали двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів знаходилися на вулиці. Дівчинка, 2019 року народження, знаходилася без свідомості. Надзвичайники провели реанімаційні заходи до прибуття екстреної медичної допомоги, але дитину врятувати не вдалося.

Відео дня

Також на пожежі отримали травми та були госпіталізовані екстреною медичною допомогою до лікарні дівчинка, 2018 року народження та хлопчик, 2021 року народження, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

О 18:35 рятували полум’я локалізували, а о 18:53 – ліквідували.

Смертельні пожежі в Україні

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в Одеській області під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків.

У грудні на Закарпатті горів приватний житловий будинок. Загинули чотири людини, зокрема дві жінки та двоє дітей. Ще п’ятеро людей постраждали.

На початку року на Одещині у пожежі загинули четверо людей, серед яких троє маленьких дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: