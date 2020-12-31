У супермаркеті на вулиці Академіка Філатова в Одесі поліцейський постраждав під час затримання буйного відвідувача.
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Як повідомляє "Думская", інцидент стався вночі 30 грудня. Чоловік 1993 року народження катався по торговому залу супермаркету на візку і лаяв оточуючих нецензурними словами.
25-річний поліцейський спробував втихомирити бешкетника, але той у відповідь вдарив його по голові. Охоронець отримав закриту черепно-мозкову травму та забої м'яких тканин чола.
Зловмисника затримали. Йому інкримінують злочин за ч.2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Йому загрожує до 5 років в'язниці.
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