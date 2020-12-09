Чоловіка, який перебував в неадекватному стані, передали медикам швидкої допомоги.

В Одесі чоловік порізав собі вени і відкрив газ, погрожуючи підірвати приватний будинок з людьми.

Як повідомили УНІАН у прес - службі Управління патрульної поліції в Одеській області, учора, близько 21:00, екіпаж отримав виклик про запах газу на вулиці і сімейний конфлікт у приватному секторі Малиновського району міста.

Заявниця пояснила, що її 31-річний співмешканець закрився на кухні, включив газ і загрожує всіх підірвати.

Читайте такожУ центрі Одеси невідомий кинувши "коктейль Молотова" у припаркований автомобіль (фото)

«Подія сталася в одному з приватних житлових будинків. Прибувши на місце, патрульні відчули сильний запах газу і відразу викликали відповідну службу», - розповіли в прес-службі.

Зазначається, що після довгих умовлянь чоловік вийшов з приміщення. Він був у крові, на руках і обличчі - порізи. Як пояснила жінка, її чоловік намагався накласти на себе руки, перерізавши склом вени.

Як розповіли в управлінні, чоловіка заспокоювали патрульні, поліцейський підрозділ, який займається сімейними конфліктами, фахівці газової служби, які прибули на місце, та ін.

«При цьому чоловік поводився неадекватно, погрожував оточуючим фізичною розправою - говорив, що спалить, вб'є... З огляду на його неадекватний, збуджений стан, інспектори поліції були змушені застосувати до нього наручники, щоб він не завдав шкоди собі та оточуючим», - розповіли в управлінні.

На місці працювали газівники і ДСНС. Чоловіка передали медикам швидкої допомоги, яку викликали поліцейські.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова