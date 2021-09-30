Наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому загрожує до 5 років в’язниці.

В Одесі 24-річного чоловіка затримали за підозрою у зґвалтуванні місцевої мешканки.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Події розгорталися в оселі сусіда потерпілої: чоловік пересувається на інвалідному візку, і жінка протягом кількох років ним опікується. Цього дня, зайшовши провідати знайомого, потерпіла застала у нього в гостях приятеля", – поінформували в поліції.

За даними поліції, накинувся на жінку, схопив її за горло і проти волі вступив з нею у статеві зносини. Господар оселі намагався захистити постраждалу, проте завадити зловмисникові не зміг.

Читайте такожВ Одесі гола жінка влаштувала "показовий виступ" (відео)Звільнившись, одеситка вибігла на вулицю, її крики почули випадкові свідки. Вони повідомили про злочин поліцію, а правоохоронці затримали ґвалтівника вже у сквері поблизу.

Свій учинок затриманий пояснив дією спиртного.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому загрожує до 5 років в’язниці.

"Фігуранту оголосили підозру в зґвалтуванні за ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України. За такий злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", - розповів т.в.о. начальника відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Гавура.

Тоді як у соцмережах пишуть, що все було навпаки – нібито жінку зґвалтував не знайомий чоловіка з інвалідністю, а сам чоловік з інвалідністю. Автори публікації посилаються на свідчення самої жінки.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова