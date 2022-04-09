У чоловіка виявлено багато мобільних телефонів.

В Одесі затриманий чоловік, який бив дружину, у нього виявлені речі з радянською символікою.

Про це повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, патрульні виїхали на виклик про побиття жінки на вулиці Посмітного.

"Заявник розповів про гучні крики жінки, яка просить про допомогу", - розповів Марченко.

Потрапивши до квартири, правоохоронці побачили постраждалу зі значними тілесними ушкодженнями. Як з'ясувалося, її бив співмешканець "любитель руського мира", якого відразу затримали.

У нього виявили наркотики, речі з радянською символікою і безліч мобільних телефонів.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області харків'янка здавала в оренду переселенцям неіснуючі квартири.

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