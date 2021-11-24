Рух трамваїв зупинено.

У Києві, на вулиці Кирилівській, жінка загинула в результаті наїзду трамвая.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції міста Києва.

"Оболонський район. Там трамвай здійснив наїзд на жінку-пішохода. Вона загинула на місці події. Вона наразі не встановлена. Вік приблизно 65-70 років", - розповіли в поліції.

На місці події, поруч з адресою вул. Кирилівська, 160, ще працюють правоохоронці. Також у поліції додали, що оскільки слідчі дії ще тривають, рух транспорту поки ще не можуть відновити.

За інформацією "Київ Оперативний", жінка потрапила під трамвай, коли вийшла з магазину та не подивилася в боки, а просто пішла через дорогу.

Читайте такожВ Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіків"На жаль, керманич не зміг зупинитися за 15-20 метрів. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі трамвай смертельно травмував чоловіка. Загиблим виявився майстер спорту з боксу.

А в Росії пенсіонерка-зацеперка паралізувала трамвай.

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Автори: Таня Поляковська, Катерина Комолова