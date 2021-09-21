Неадекватний чоловік не реагував на прохання одягнутися і наближався до вогню. Його передали медикам.

В Одесі у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка голий чоловік сидів біля "Вічного вогню" та лаявся на перехожих.

Як повідомили журналістам у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, інцидент стався вчора приблизно о 16: 00.

Зазначається, що охоронці комунального закладу "Муніципальна варта" під час чергування у парку побачили біля пам'ятника Невідомому матросу оголеного чоловіка, який сидів біля "Вічного вогню" та вигукував на адресу перехожих образи.

Невідомий при цьому застосовував ненормативну лексику.

На прохання охоронців припинити хуліганство та одягнутися чоловік реагував агресивно і наближався ще ближче до вогню, чим наражав себе на небезпеку.

Охоронці викликали поліцію і швидку допомогу. Через деякий час чоловіка переконали одягнутися. Його передали медикам, які прибули на виклик.

Як писав УНІАН, у Харкові голий чоловік посеред вулиці кидався на людей. А гість зі столиці влаштував у Вінниці справжній дебош: матюкав патрульного Інспектора, погрожував йому насильством і показав статевий орган.

Тоді як на Волині чоловік прийшов до церкви повністю голий. Патрульні приїхали до церкви, зняли на камеру голого чоловіка і склали на нього протокол про адміністративне порушення.

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Автор: Лариса Козова