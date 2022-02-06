Зловмисник побачив на дитячому майданчику дитину без дорослих і вирішив на неї напасти.

В Одесі чоловік поглумився над дівчинкою з ДЦП. Суд засудив його до п'яти років в'язниці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок виніс Суворовський районний суд Одеси.

Фігурант - уродженець села Сестринівка Козятинського району Вінницької області, який офіційно не одружений і не працевлаштований.

Встановлено, що 10 червня 2021 року, приблизно о 16:20, підсудний, будучи п'яним, перебував на дитячому майданчику недалеко від будинку №26 по вул.Сергія Ядова (Одеса). Він побачив дівчинку, 2005 року народження, яка каталася на гойдалках, і вирішив вчинити щодо неї сексуальне насильство. Як зазначається, дівчинка страждає на ДЦП (дитячий церебральний параліч) і в той момент залишилася без нагляду батьків.

Скориставшись цими обставинами, зловмисник підійшов до дівчинки впритул, що позбавило її можливості втекти. Розуміючи, що хвора дитина не зможе чинити опір, поліз рукою їй під футболку, почав чіпати і гладити її груди. Злякавшись, дівчинка почала плакати і кричати.

На те, що відбувається звернули увагу перехожі, які відразу припинили насильницькі дії підсудного. Встановлено, що чоловік вирішив задовольнити свою статеву пристрасть, вчинивши сексуальне насильство без проникнення в тіло дитини. Експерти дійшли висновку: фігурант психічно здоровий, а потерпілій завдано фізичну та психічну шкоду.

Читайте також"Ви лякаєте людей": в Одесі охоронець вигнав з торгового центру дівчину з ДЦП (відео)Фігуранта визнано винним за ч.3 ст. 153 (сексуальне насильство дитини) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року в Одесі на вул.Ядова люди побачили, як невідомий чоловік схопив дівчинку з дитячим церебральним паралічем і потягнув у сквер ім. Старостина. Перехожі кинулися потерпілій, затримали зловмисника, побили його, а потім передали поліції.

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