Ніхто не постраждав. Причину займання і збитки встановлюють правоохоронці.

Сьогодні, в суботу, 5 лютого, в Київському районі Одеси безпосередньо на автозаправній станції загорівся автомобіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що приблизно о 21:20 надійшло повідомлення про займання автомобіля.

Як з'ясувалося, загорівся автомобіль "ВАЗ" на АЗС "Амік" на вул. Люстдорфська дорога, 55.

О 21:25 пожежу локалізували та о 21:27 ліквідували. Причину займання та збитки встановлюють. Загиблих і постраждалих немає.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що люди, які перебували на АЗС, намагалися самостійно загасити вогонь, але безрезультатно. Пожежу ліквідували рятувальники.

Раніше УНІАН писав, як у Дніпрі легковик протаранив фуру на заправці: загинула молода дівчина.

А у Кременчуці горіла АЗС: мікроавтобус врізався в цистерну з газом.

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