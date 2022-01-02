Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив висновок лікаря-нарколога.

Київські патрульні затримали нетверезого водія, який, ймовірно, збив дитину на пішохідному переході.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що учора близько 21 години автомобіль BMW на швидкості скоїв наїзд на 12-річного хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом на вулиці Світлицького. Винуватець з місця пригоди втік, навіть не зупинившись. Дитину з травмами шпиталізували до лікарні.

Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто" патрульні встановили напрямок, у якому поїхав водій BMW, і оперативно зупинили цей транспортний засіб.

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Водій під час спілкування з поліцейськими поводився зухвало. Інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди порушника доставили для перевірки. Результат — один проміле алкоголю в крові.

За даними МВС, патрульні затримали ймовірного винуватця ДТП і передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування усіх обставин події. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Як повідомляв УНІАН, раніше п'яний чоловік чиновниці з МОН влаштував аварію та погрожував поліції.