Машину зупинили через включений відеореєстратор.

В Одесі патрульні зупинили водія, в телефоні якого виявили відео з об'єктами інфраструктури.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Відзначається, що на вулиці Миколаївська дорога правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen, в салоні якого працював відеореєстратор.

Пізніше в телефоні водія цієї машини виявили відео з об'єктами інфраструктури. Проводяться відповідні невідкладні заходи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі затримали блогерку, яка передавала російським Telegram-каналам для публікації відеозаписи моментів ворожих обстрілів. Її відео допомагали противнику коригувати ракетні удари.

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