Зловмисник погрожував жінці, що її сина відправлять служити в "гарячу точку".

В Одесі затримали чоловіка, який під виглядом військовослужбовця вимагав гроші у матері призовника.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Встановлено, що одесит, познайомившись із жінкою, і дізнавшись, що у неї є молодий син, під виглядом військовослужбовця почав вимагати у неї гроші. При цьому він пригрозив, що в разі несплати хлопця буде направлено на проходження військової служби у "гарячу точку".

"Очікуючи від зловмисника документи, які б звільнили сина від армії, жінка у кілька етапів сплатила зловмиснику $8 тис., а той продовжував вимагати ще. Врешті про "військовослужбовця" потерпіла повідомила правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили особу зловмисника – це 46-річний житель міста. Затримали його на місці злочину – після одержання чергового траншу у розмірі $1 тис. В якості речових доказів поліцейські вилучили у нього гроші, мобільний телефон, велику кількість сім-карт, чорнові записи та дві одиниці зброї з набоями. Її скерували на проведення експертного дослідження.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вимаганні з погрозою насильства над близькими родичами (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу). Йому загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваного помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Шахраї в Україні

В Україні час від часу викривають шахраїв, які знаходять способи наживатися на родинах військовослужбвців. Так 15 квітня СБУ викрила ще дві схеми виманювання грошей з військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин. Як повідомили в СБУ, у Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника. Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

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