Підозрюваних затримали, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Одного з депутатів Полтавської обласної ради та одного з депутатів Миргородської районної ради викрили на вимаганні понад 39 тис. доларів.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, депутатів викрито на вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали від жительки Полтавщини понад 39 тис. доларів.

Депутати звинуватили жінку у тому, що вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

Наразі депутати затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Водночас генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook уточнила, що затримані голова фракції "Довіра" у Полтавській облраді та його брат, який є депутатом Миргородської райради.

За її словами, один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом.

Читайте такожХабарництво та підроблення свідоцтв про вакцинацію: у Києві викрили трьох чиновниць"Депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання", – пояснили вона.

Як повідомляється на сайті Полтавської облради, головою фракції "Довіра" є Олег Діденко.

Водночас на сайті Миргородської райради серед списку депутатів є лише один депутат із прізвищем Діденко – Ігор, який також обирався від партії "Довіра".

Раніше в СБУ повідомили, що було викрито міжрегіональну групу з фальшування COVID-сертифікатів, яку очолював депутат однієї з районних рад Харківщини.

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