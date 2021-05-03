Сьогодні в центрі Одеси жінка на Toyota збила паркувальника, який перелетів через огорожу і впав у підвальну нішу.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався на вулиці Грецькій приблизно о 12:30.
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«Водій автомобіля Toyota RAV4, при паркуванні, скоїв наїзд на чоловіка - 68-річного потерпілого доставили до лікарні», - повідомили в управлінні.
На місці події працює слідчий.
Як повідомили в соціальних мережах очевидці, жінка, що керувала іномаркою, збила паркувальника, який перелетів через огорожу, встановлену між вуличною парковкою і будівлею. За словами людей, чоловік від удару також вдарився об стіну цієї будівлі і впав вниз - у нішу підвалу. Щоб дістати постраждалого викликали співробітників ДСНС.
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