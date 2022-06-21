Оперативники затримали зловмисника в історичному центрі міста.

В Одесі зловмисник за кілька годин пограбував п'ятьох пенсіонерок.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що зловмисник – житель Одеської області – вистежував на вулицях літніх жінок, на яких були золоті ланцюжки. Він ходив за ними і в зручний момент зривав з шиї прикраси. Пограбування були здійснені, в тому числі на проспекті Шевченка і в центрі міста.

"Таким чином, протягом декількох годин він пограбував п'ятьох городян", - розповіли у главку.

Оперативники затримали зловмисника в історичному центрі міста – на вулиці Велика Арнаутська, коли він вишукував чергову жертву. Чоловік зізнався, що того дня приїхав до Одеси на відпочинок з населеного пункту Великодолинське. Зайшов до кафе, випив спиртне і згадав, що давно мріє про браслет, для чого потрібне золото.

Правоохоронці вилучили у фігуранта все майно потерпілих і оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабежі, вчинені в умовах воєнного стану, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, російський військовий убив цивільного та вкрав медалі ветерана Другої світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: