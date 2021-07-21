Людей врятували місцеві жителі, серед яких був поліцейський.

В Одеській області на Хаджибейському Лимані перекинувся катамаран, в якому знаходилися дорослий і троє дітей.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, інцидент стався 20 липня о 21:40 поблизу села Усатове.

Відзначається, що катамаран перекинувся далеко від берега, у воду впали чотири людини, в тому числі три дитини, 2005-2017 років народження. Трагедії вдалося уникнути, завдяки тому, що всі відпочивальники були в рятувальних жилетах.

На допомогу людям на моторному човні прибули троє місцевих жителів, серед яких співробітник поліції.

"Люди, які перекинулися під час катання, були доставлені на берег", - сказано в повідомленні.

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Автор: Лариса Козова