В Одеській області на Хаджибейському Лимані перекинувся катамаран, в якому знаходилися дорослий і троє дітей.
Як повідомили журналістам у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, інцидент стався 20 липня о 21:40 поблизу села Усатове.
Відзначається, що катамаран перекинувся далеко від берега, у воду впали чотири людини, в тому числі три дитини, 2005-2017 років народження. Трагедії вдалося уникнути, завдяки тому, що всі відпочивальники були в рятувальних жилетах.
На допомогу людям на моторному човні прибули троє місцевих жителів, серед яких співробітник поліції.
"Люди, які перекинулися під час катання, були доставлені на берег", - сказано в повідомленні.
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