В результаті падіння скляної вітрини у дитини з'явилися колото-різані рани на нозі і тріщина на носі.

У столичному ТРЦ Retroville на дитину впала скляна вітрина.

Відео нещасного випадку з камер спостереження опублікував Telegram-канал Киев сейчас.

"У дитини тріщина на носі і колото-різані рани на нозі. Адміністрація закладу ніяк на це не відреагувала. Допомогу дитині надали небайдужі відвідувачі. Поліція також була на місці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що інцидент стався ще 17 липня.

Нагадаємо, в червні в ТРЦ Retroville 40-річному відвідувачу стало погано на біговій доріжці. На допомогу йому кинувся інший чоловік і спробував реанімувати. У спортклубі медика не було, на місце викликали швидку допомогу. Проте врятувати чоловіка не вдалося.

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Автор: Денис Прядко