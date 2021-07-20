У столичному ТРЦ Retroville на дитину впала скляна вітрина.
Відео нещасного випадку з камер спостереження опублікував Telegram-канал Киев сейчас.
"У дитини тріщина на носі і колото-різані рани на нозі. Адміністрація закладу ніяк на це не відреагувала. Допомогу дитині надали небайдужі відвідувачі. Поліція також була на місці", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що інцидент стався ще 17 липня.
Нагадаємо, в червні в ТРЦ Retroville 40-річному відвідувачу стало погано на біговій доріжці. На допомогу йому кинувся інший чоловік і спробував реанімувати. У спортклубі медика не було, на місце викликали швидку допомогу. Проте врятувати чоловіка не вдалося.
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