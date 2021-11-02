Це третє зґвалтування, скоєне чоловіком протягом року.

В Одеській області затримано чоловіка за зґвалтування 79-річної сусідки.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, поліцейські затримали 43-річного жителя Степанівської територіальної громади, який переховувався від слідства після вчинення сексуального насильства над односельчанкою

У жовтні він проник в домоволодіння 79-річної сусідки, скориставшись тим, що господиня не закрила будинок, і, застосувавши силу, зґвалтував її. Потім зловмисник почав переховуватися від слідства. Розшукали втікача в домоволодінні знайомих. Як з'ясувалося, він збирався втекти до сусідньої держави.

При затриманні він чинив опір і завдав одному з оперативників закриту черепно-мозкову травму, у потерпілого також струс головного мозку.

За даними поліції, взимку поточного року цього ж фігуранта притягували до відповідальності за сексуальне насильство над двома односельчанками, але йому вдалося уникнути покарання, оскільки на судовому засіданні потерпілі відмовилися від приватного обвинувачення.

"Цього разу чоловікові доведеться понести відповідальність і за зґвалтування, і за насильство щодо працівника правоохоронного органу", - акцентують у поліції.

Фігуранту вже оголосили підозру за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 345 ККУ, триває. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей, - п'ять років позбавлення волі.

На даний час правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше поліція розміщувала орієнтування про розшук цього чоловіка.

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Як повідомляв УНІАН, в кінці січня в одному з сіл Роздільнянського району Одеської області був заарештований місцевий житель, який підозрювався в зґвалтуванні двох односельчанок – 56-річної жінки і її 26-річної дочки. За даними правоохоронців, злочин було скоєно зловмисником у стані алкогольного сп'яніння. Обидва зґвалтування скоєні в один день.

Повідомлялося, що чоловік зустрів на вулиці молоду жінку, вдарив її кілька разів по голові, після чого вона втратила свідомість. Затягнувши потерпілу в покинуте приміщення, він її зґвалтував, поки та була без свідомості. Пізніше потерпіла прийшла до тями, повернулася додому і розповіла про те, що трапилося матері, яка намагалася "з'ясувати стосунки" з підозрюваним. Однак закінчилося все тим, що чоловік якимось чином заманив (або затягнув) її в будинок, побив і теж зґвалтував.

Автор: Лариса Козова