У десятиметровому колодязі - багато сміття, яке виділяє отруйні гази. Саме вони могли стати причиною отруєння й подальшої смерті.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області в покинутому колодязі виявлені мертвими 9-річний хлопчик і його батько.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 1 липня приблизно о 20:30 в службу порятунку надійшла інформація про те, що в селі Козацьке малолітня дитина з батьком впали в колодязь зі сміттям.

На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального обладнання, системи для порятунку людей, мотузки та карабіна працівники дістали з 10-метрового колодязя чоловіка, 1972 року народження та його сина, 2012 року народження. Обидва були вже мертві.

Як зазначається, висота сміття в колодязі сягала 3 метрів, рятувальникам довелося працювати в дихальних апаратах. Причину та обставини загибелі хлопчика та чоловіка встановлюють правоохоронці.

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Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, колодязь, в якому виявлені тіла, був відкритий. Хлопчик зник ще напередодні ввечері - повинен був пригнати додому худобу, але не повернувся. Батько пішов його шукати, і виявив в покинутому колодязі. Люди припускають, що чоловік намагався сам витягти дитину на поверхню, але задихнувся отруйними речовинами, які виділяє сміття в колодязі. Селяни думають, що токсичні випаровування і стали причиною смерті хлопчика.

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Автор: Лариса Козова