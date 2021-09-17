У школяра діагностували важкі травми живота.

В одній зі шкіл Миколаєва діти жорстоко побили 12-річного школяра. Дитину доставили в лікарню з важкими травмами живота.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався 17 вересня. Попередньо, у хлопчика стався конфлікт з однокласниками на шкільному майданчику, який потім переріс у бійку. Після цього його доставили в лікарню.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації. Поліцейські встановлюють всі обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Читайте такожУ Миколаєві чиновники закрили дірку в стелі в кабінеті величезним прапором України (фото)Правоохоронці вже встигли опитати учасників конфлікту, свідків та очевидців, педагогів та адміністрацію школи.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Полтавському ліцеї на уроці фізкультури раптово померла п'ятикласниця. 10-річній дівчинці раптово стало погано, вона втратила свідомість і реанімація не допомогла.

Дівчинка на здоров'я не скаржилася, тому перебувала в основній групі з фізкультури. Крім того, батьки надали школі відповідну довідку.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Горбачова