Внаслідок травми отримали 20-річна жінка та 15-річна дівчина, яких доставили до лікарні.

В Угорщині автобус з українськими номерами потрапив у ДТП та злетів у кювет поблизу Ніртури в області Саболч-Сатмар-Берег.

Як повідомило регіональне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Угорщини, автобус, в якому їхали до Австрії 35 українців, знесло з проїжджої частини, пробив огорожу, а потім перекинувся на бік у кювет.

Внаслідок травми отримали 20-річна жінка та 15-річна дівчина, яких доставили до лікарні. Іншим пасажирам рятувальники допомогли вибратися з автобуса. Люди продовжили подорож іншим автобусом.

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ДТП з українцями за кордоном

Вранці 19 листопада у Польщі сталася ДТП з автобусом, в якому перебували громадяни України. Водій автобуса раптом злетів на узбіччя і врізався у дерево. Як з'ясували у поліції Любліна, водій був тверезий.

"Автомобіль рухався в бік кордону разом з 10 громадянами України. Дві жінки загинули на місці, а також 6-річна дівчинка, яку не вдалося врятувати, незважаючи на реанімаційні заходи. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доставили до лікарні в Любліні. Водій автомобіля був тверезим", - йдеться у повідомленні польської поліції.

У ДТП, яка сталася 19 листопада в Польщі, загинула шестирічна донька українського військового з Рівненської області Тараса Марчука. Син та дружина чоловіка госпіталізовані у тяжкому стані.

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