Зазначається, що підозрюваний ще у 2014 році виїхав до Росії, де продовжує антиукраїнську риторику

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього українського телеведучого. Його підозрюють у державній зраді та виправданні збройної агресії Російської Федерації проти України.

За даними правоохоронців, до 2014 року підозрюваний працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції Гідності він був ведучим на київському "Антимайдані". Пізніше він переїхав жити до Москви, де почав працювати на російському державному телеканалі. Зазначається, що чоловік висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі.

У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях у месенджерах, він підтримує керівництво РФ та початок військових дій в Україні. У соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників та рішення, формує негативний імідж країни на міжнародній арені. Крім того, його повідомлення містять заклики до захоплення України.

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У зв'язку з цим його підозрюють у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, героїзацію її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 43 КК України).

Ймовірно, мова йде про телеведучого Юрія Кота, який працював на телеканалі "Інтер".

Юрій Кот - що відомо

Телеведучий народився в Житомирі. Працював на таких телеканалах, як "Новий канал" та "Інтер". Він підтримував терористичні утворення на сході України - "ЛНР" та "ДНР".

У 2013 році його побили після мітингу "Патрії регіонів", де він був телеведучим. З 2014 року він проживає на території держави-агресора, де також продовжує працювати на телебаченні. Крім того, з 2020 року став активно з'являтися на білоруському телебаченні.

На даний момент Кот все ще проживає в Росії та активно прославляє "русский мир".

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