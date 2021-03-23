Її родичі в Україні розповіли, що вона забрала дітей та поїхала з власного дому, бо сильно боїться за своє життя.

Разом із поліцейським Вейном Казенсом, якого підозрюють у вбивстві британки Сари Еверард, затримали і його дружину - українку Олену Казенс.

Журналісти програми "Гроші" поспілкувалися з матір'ю Олени, яка проживає на Кіровоградщині.

Громадянці України висунули підозру у співучасті. Однак наступного дня жінку відпустили додому під заставу – у подружжя двоє дітей.

Українка Олена та британець Вейн одружилися 15 років тому на Кіровоградщині. Тут живе мати Олени – 70-річна Ніна Сухоребра.

На хвилі протестів акаунти Олени та Вейна у Facebook засипали гнівними коментарями, деякі з них були відвертими погрозами. Подружжя називали нелюдами, писали, що вони негідні виховувати власних дітей.

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Нині українка Олена у Британії живе у страху. Її родичі в Україні розповіли, що вона забрала дітей та поїхала з власного дому, бо сильно боїться за своє життя.

Мати Ніна Іванівна обурена, каже, у західній пресі написали неправду, мовляв, вона "шокована вчинком зятя". Насправді ж, вона не вірить, що зять міг на таке піти.

Каже, що Вейн приїжджав до неї не раз і допомагав з роботою. На доньку ніколи навіть пальця не підняв.

«Він нормальна людина, той зять. Він був скільки разів. Він як син. Він добрий, трудящий, дитину мою розуміє. Батьки в нього прості люди, добрі», - розповідає мати Олени.

Вбивство Сари Еверард: що сталося

3 березня 33-річна Сара Еверард йшла від одного району на півдні Лондона (Клепхем) до іншого (Брікстон). Але дівчина так і не дісталася додому.

12 березня правоохоронці заарештували двох осіб (чоловіка і жінку) за підозрою у викраденні дівчини. Того ж дня в графстві Кент знайшли тіло Сари Еверард.

13 березня підозрюваний у викраденні Сари Еверард, 46-річний поліцейський Вейн Казенс вперше з'явився в залі суду. Він служив у лавах поліції з 2018 року - зокрема, охороняв будівлі парламенту і посольств у Лондоні.

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Автор: Денис Прядко