За даними поліції, підозрюваний під час зустрічі в орендованій квартирі вбив жінку двома пострілами в голову та вкрав близько 6 тис. грн.

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства 38-річної жінки, яку знайшли застреленою в орендованій квартирі у центрі міста.

Читайте такожУ Сумах водій допоміг затримати п'яного маршрутника (відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Поліцейські встановили, що 33-річний зловмисник познайомився з жертвою в Інтернет-мережі.

«Під приводом інтимного спілкування домовився про зустріч, прийшов до неї в орендовану квартиру. Жінку вбив двома пострілами в голову, в оселі знайшов близько 6 тисяч гривень, усе, до чого торкався, зібрав у пакет, забрав та пішов», - йдеться у повідомленні.

Затримали зловмисника в ході спецоперації 18 березня у Миколаєві. В салоні його автомобіля поліцейські виявили пістолет, револьвер із глушником та набої.

Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 115 ККУ, ч. 1 ст. 263 ККУ), за що передбачено покарання до 15 років ув’язнення.

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі оголосили затриманому підозру у вчинені умисного вбивства та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Наразі слідчі дії тривають.

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Автор: Світлана Макринська