Місцевого жителя застрелили з мисливської рушниці.

На Одещині поліція почала розслідування за фактом вбивства в машині жителя Подольська.

Читайте такожНа Житомирській трасі Porsche збив подружню пару (відео)Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вбивство сталося на автодорозі в Окнянському районі.

Попередньо встановлено, що до автомобіля «ВАЗ», де як пасажир перебував постраждалий, під'їхала Honda, із салону якої вистрілили з мисливської рушниці.

Від отриманого поранення до приїзду швидкої допомоги помер місцевий житель - чоловік проживає в місті Подільськ - адміністративному центрі однойменного району Одеської області.

Зловмисник на іномарці з місця пригоди зник. Зараз на місці злочину працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини того, що сталося.

Для розшуку і затримання зловмисника в дію введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Роботу правоохоронців координує розгорнутий у регіональному главку ситуаційний центр.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що підозрюваному 34 роки, названо його ім'я. Також повідомляється, що вбивство могло статися через дівчину.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова