У Києві поліція перевіряє пасажирів громадського транспорту на наявність масок та COVID-сертифікатів. В одному з автобусів жінка без маски не тільки відмовлялася показати документ про вакцинацію, а ще й влаштувала скандал та не хотіла виходити з маршрутки.
Про це з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомив "24 канал".
2 листопада під час виборчої перевірки копи зайшли в майже повний автобус. Вони одразу побачили жінку без маски. Правоохоронці сказали пасажирці, що вона має вдягнути маску та показати COVID-сертифікат.
Прохання копів сильно обурило жінку. Вона почала голосно кричати та сперечатися. Пасажирка маршрутки відмовлялася виконати прохання та постійно повторювала про свої права.
"Ви не маєте права", - кричала жінка.
Читайте такожКарантин у Києві: журналісти показали, як дотримуються нових обмежень у столичних ТРЦ (відео)Деякі пасажири у цей момент почали злитися. Вони зверталися до жінки та казали, що своїми діями вона затримує рух транспорту й люди можуть запізнитися на роботу. Проте це не вгамувало жінку.
Врешті-решт, коли копи втомилися вмовляти пасажирку, вони почали її витягувати з автобусу. Жінку насилу вивели на вулицю, проте вона усе одно кричала про свої права.
Раніше УНІАН вже повідомляв про іншу киянку, яка не тільки вдягає маски на себе, а ще й на свого пса. Турботлива жінка "врятувала" собаку від коронавірусу в супермаркеті Києва та потрапила на кумедне відео.
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