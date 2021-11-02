Пасажирка влаштувала скандал - вона не хотіла виходити з салону та сперечалася з копами.

У Києві поліція перевіряє пасажирів громадського транспорту на наявність масок та COVID-сертифікатів. В одному з автобусів жінка без маски не тільки відмовлялася показати документ про вакцинацію, а ще й влаштувала скандал та не хотіла виходити з маршрутки.

Про це з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомив "24 канал".

2 листопада під час виборчої перевірки копи зайшли в майже повний автобус. Вони одразу побачили жінку без маски. Правоохоронці сказали пасажирці, що вона має вдягнути маску та показати COVID-сертифікат.

Прохання копів сильно обурило жінку. Вона почала голосно кричати та сперечатися. Пасажирка маршрутки відмовлялася виконати прохання та постійно повторювала про свої права.

"Ви не маєте права", - кричала жінка.

Читайте такожКарантин у Києві: журналісти показали, як дотримуються нових обмежень у столичних ТРЦ (відео)Деякі пасажири у цей момент почали злитися. Вони зверталися до жінки та казали, що своїми діями вона затримує рух транспорту й люди можуть запізнитися на роботу. Проте це не вгамувало жінку.

Врешті-решт, коли копи втомилися вмовляти пасажирку, вони почали її витягувати з автобусу. Жінку насилу вивели на вулицю, проте вона усе одно кричала про свої права.

Раніше УНІАН вже повідомляв про іншу киянку, яка не тільки вдягає маски на себе, а ще й на свого пса. Турботлива жінка "врятувала" собаку від коронавірусу в супермаркеті Києва та потрапила на кумедне відео.

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Автор: Поліна Кузенко