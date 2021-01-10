Вибух під Лубнами: на газопроводі тривають ремонтні роботи

Для забезпечення пожежної безпеки на чергуванні залишаються 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

На газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», де вчора стався вибух з подальшим горінням, тривають ремонтні роботи. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «Для забезпечення пожежної безпеки залишаються на чергуванні 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС», - йдеться в повідомленні. Читайте такожВибух під Лубнами: відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Вибух на газопроводі під Лубнами: що відомо 9 січня о 15:50 в Лубенському районі Полтавської області внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» стався вибух з подальшим факельним горінням. Жертв немає.

Внаслідок відключення ГРС «Вишневе» було припинено газопостачання населених пунктів Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка, Козаче.

Сьогодні, 10 січня, газопостачання до всіх населених пунктів було відновлено. Всього без газу перебували 2 тис. 914 домогосподарств.

Факельного горіння на газопроводі не спостерігається з близько 9-ї години ранку. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Юлія Петриченко

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