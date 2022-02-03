Двоє постраждалих дітей досі в лікарні.

Жертви вибуху і пожежі в 9-поверхівці в Кропивницькому все ще знаходяться в лікарні. А мешканці будинку не можуть повернутися до своїх квартир.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Як повідомлялося, під час пожежі загинув 37-річний чоловік. Його дружина Анна в цей час була на роботі. Їхні дочки - все ще в лікарні.

У 8-річної Поліни до 30 відсотків опіків тіла. Постраждало все тіло, вона в опіковому шоці. Старша-13-річна Діана, теж отримала опіки. Її стан лікарі оцінюють як середній.

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Старша - навчається дистанційно, молодшу на момент пожежі батько саме забрав зі школи. За словами Діани, коли почалася пожежа, вона втратила свідомість. Прийшовши до тями, побачила, що сестра горить, і витягла її з квартири.

З самого ранку до зруйнованого будинку приходять його жителі. На місці рятувальники розгорнули пункт обігріву. До нього звернулося вже понад 90 осіб. Там також працюють психологи.

Більшість мешканців будинку провели цю ніч у родичів, частину відселили в місцевий готель. Цю ніч вони також не зможуть провести вдома.

На вході в під'їзд, в якому стався вибух, цілодобово стоять поліцейські, на місці працює спеціальна комісія (працівники міськради, рятувальники, газовики).

Нагадаємо, вибух у Кропивницькому пролунав днем раніше після обіду. Через кілька хвилин квартира на другому поверсі багатоповерхівки, в якій все сталося, вигоріла дотла. За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші. У момент вибуху в одній з квартир на третьому поверсі встановлювали лічильник.

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