Тривають пошуки ще двох осіб

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку в Новій Одесі Миколаївської області. Вдалося знайти тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники витягли тіло другого загиблого о 23:25 27 листопада. Також тривають пошуки ще двох осіб, які можуть бути заблоковані під уламками будинку.

До розбору зруйнованої будівлі залучили два крани, кінологічну групу, 211 осіб особового складу ДСНС та 44 одиниці техніки.

Читайте такожНа Миколаївщині при зіткненні чотирьох вантажівок загинув чоловік (фото)Крім того, повідомляється, що всього відселили жителів з 30 квартир. При цьому в готелі залишилася тільки одна людина, а всі інші будуть тимчасово жити у родичів або знайомих.

Також на місці події встановили намети ДСНС та Червоного Хреста, а також організували пункт обігріву

Вибух у Новій Одесі - що відомо

Вранці в місті Нова Одеса Миколаївської області у п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі). В результаті вибуху зруйновані 4-й і 5-й поверхи.

На 5-му поверсі постраждали три людини, яких рятувальники передали медикам.

З пошкодженого під'їзду були евакуйовані 50 осіб.

Під час демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло без свідомості жінки з квартири на 4-му поверсі. Близько 17 години тіло жінки було деблоковано, проте медики констатували смерть.

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Автор: Анастасія Горбачова