Потерпілі зазнали поранень уламками боєприпасу, мінно-вибухових травм, переломів і рваних ран.

Вибух в Одесі, який стався увечері 2 грудня під час перевірки автомобіля волонтера, спричинив один з боєприпасів. Його власник автівки привіз як сувенір.

"Поліція Одеської області відкрила провадження щодо волонтера сусідньої області, який переміщав в автомобілі "як сувенір" боєприпас. При перевірці правоохоронцями транспортного засобу на вул. Прохорівській в Одесі вибухонебезпечний предмет здетонував, завдавши поранень різного ступеня тяжкості семи особам, в тому числі цивільним", - повідомило джерело "Укрінформу" у правоохоронних органах.

Потерпілі зазнали поранень уламками боєприпаса, мінно-вибухових травм, переломів і рваних ран. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Офіційно в обласному ГУ НП цю інформацію не коментують. Тривають слідчі дії за фактом незаконного поводження з боєприпасами.

Вибух в Одесі: що відомо

В обід 2 грудня в Одесі стався вибух на вулиці. Повідомлялося, що вибух нібито гранати стався в районі вул. М'ясоїдівської (район Молдаванки).

За попередніми даними, це трапилось біля одного з "пунктів незламності", неподалік від будівлі ГУ ДСНС в Одеській області.

Місцеві жителі стверджують, що є постраждалі.

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