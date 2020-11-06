Зловмисники збували "товар" на території України, Росії та Білорусі, а організатор пропонувала хабар слідчому, прокурору та судді.

На Київщині повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збуту його на території України та країн близького зарубіжжя.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, на початку літа 2020 року громадянка Російської Федерації разом громадянами України, організувала на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

"Спільники безпосередньо виготовляли метадон, а росіянка здійснювала загальне керування та налагоджувала канали збуту виготовленого "товару" на території України, Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти близько 100 кг метадону щомісячно, що еквівалентно 800 тис. доз для роздрібного продажу.

У ході слідчих дій вилучено близько 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг метадону, понад 250 кг хімічних сполук, близько 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), а також 35 тисяч доларів США та інші речові докази. Оціночна вартість вилучених речовин становить близько 50 млн грн.

Затримання організатора нарколабораторії

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що в Києві затримано організаторку наркоугруповання, яка за звільнення спільників пропонувала хабар у 85 тис. доларів слідчому, прокурору та судді.

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Установлено, що зловмисниця вчора звернулась до начальника одного з відділів Департаменту боротьби з наркозлочинністю із пропозицією щодо передачі хабаря за уникнення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон, як її особисто, так і її спільників - двох громадян України та громадянки РФ, які були затримані напередодні у ході спільної операції столичної прокуратури та Нацполіції.

За домовленістю, хабар повинен був становити 85 тис. доларів, з яких 35 тис. складали кошти, вилучені в учасників злочинної групи під час обшуків, а решту зловмисниця мала передати двома траншами.

"Зазначений хабар призначався для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді, що мала обирати запобіжні заходи затриманим учасникам наркоугруповання", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні у ході контролю за вчиненням злочину громадянку РФ затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 22 тис. доларів США співробітнику ДБН України.

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Автор: Юлія Янкевич