Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

У Києві чоловік викинув з вікна гостя, який пошкодив скло духової печі.

Читайте такожУ Києві п'яні охоронці будмайданчика влаштували бійку - один з них померПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

До Дніпровського управління поліції повідомили, що на вулиці Воскресенській виявлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою.

Приїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що компанія людей святкувала Новий рік. Під час вечірки господар квартири штовхнув товариша у спину, і він випав із вікна другого поверху. Із тяжкою травмою голови 23-річного киянина госпіталізували до лікарні.

29-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив, що таким чином помстився товаришу, який пошкодив скло духової печі.

Працівниками слідчого відділу Дніпровського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН