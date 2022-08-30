Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року проживає в тимчасово окупованому Донецьку.

Служба безпеки України оголосила підозру зраднику, який "будував" ворожу агентурну мережу на Харківщині, залучаючи переважно пенсіонерів та "антимайданівців".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В повідомленні сказано, що його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ. За даними СБУ, зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року проживає в тимчасово окупованому Донецьку.

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"До складу агентурної групи він залучав мешканців Харкова, переважно пенсіонерів, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" у 2014 році, які прагнуть возз'єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що організатор мережі був завербований і діяв за завданням представників головного управління генштабу збройних сил РФ. В СБУ також розповіли, що під час слідства задокументовано факт отримання та передачі зловмисником розвідувальної інформації про конкретні види військової техніки Збройних сил України, їхню кількість та рух містом.

Наразі слідчі СБУ оголосили зраднику заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним увʼязненням з конфіскацією майна. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників цієї агентурної мережі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва.

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