Вилучено багато бойових засобів ураження.

Служба безпеки України нейтралізувала два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У ході контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва. Зокрема, затримано зловмисників, які спеціалізувались на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що серед вилученого у затриманих – арсенал бойових гранат з підривниками і автомати Калашникова з ящиками набоїв.

Затримані зловмисники є мешканцями Черкащини, вони, за даними слідства, намагались продати в столиці партію засобів ураження. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Під час обшуків у зловмисників вилучено: 12 бойових гранат, 6 пістолетів різних марок, гвинтівку, понад 270 набоїв різного калібру, комплектуючі до стрілецької зброї, понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

В СБУ зазначають, що іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

"Затриманий – мешканець Вінницької області, який намагався незаконно вивезти військову продукцію на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету", - сказано в повідомленні.

В СБУ також додали, що під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили: 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них, 25 підривників, 2 автомати Калашникова АК-74, 24 постріли до підствольного гранатомета, 14 сигнальних ракет, понад 3 тис. набоїв різного калібру.

За матеріалами Служби безпеки, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб", - зазначають в СБУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ викрила зрадників на сході України, які передавали розвіддані про позиції HIMARS.

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