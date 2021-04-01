Одного з організаторів оборудки затримано у власному кабінеті.

У Запоріжжі Служба безпеки України викрила посадовців міської лікарні на вимаганні грошей від людей з інвалідністю за проведення нейрохірургічних операцій, що підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Читайте такожУ Києві чиновник перерізав собі горло канцелярським ножем - ЗМІПро це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували факти вимагання декількома посадовцями міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги грошей з інвалідів 1 та 2 груп за проведення нейрохірургічних операцій.

За попередніми даними слідства, зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.

«Розмір хабарів залежав від «пакету послуг», у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка. Вартість медичних «послуг» учасників корупційної схеми становила до півмільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

Для легалізації незаконної діяльності посадовці отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні «внески» на розвиток медичної установи.

Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медзакладу під час передачі хабара. Одного з організаторів оборудки затримано у власному кабінеті.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

За інформацією СБУ, наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі керівництва медзакладу.

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Автор: Світлана Макринська