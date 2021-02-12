Деталі та причини трагедії встановлює поліція / ілюстрація dpchas.com.ua
У Голосіївському районі Києва 19-річний хлопець випав із загального балкона, розташованого на 12-му поверсі житлового будинку на вулиці Антоновича.
Про це Obozrevatel повідомило інформоване джерело.
За його даними, молодий чоловік проводив час у компанії, яка перед цим розпивала алкоголь.
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"На місце події викликали лікарів, які госпіталізували потерпілого. Попри зусилля медиків, хлопець помер", – зазначив співрозмовник.
Деталі та причини трагедії встановлює поліція.
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