Деталі та причини трагедії встановлює поліція / ілюстрація dpchas.com.ua

У Голосіївському районі Києва 19-річний хлопець випав із загального балкона, розташованого на 12-му поверсі житлового будинку на вулиці Антоновича.

Про це Obozrevatel повідомило інформоване джерело.

За його даними, молодий чоловік проводив час у компанії, яка перед цим розпивала алкоголь.

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"На місце події викликали лікарів, які госпіталізували потерпілого. Попри зусилля медиків, хлопець помер", – зазначив співрозмовник.

Деталі та причини трагедії встановлює поліція.

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Автор: УНІАН