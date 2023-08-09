Міський голова виїхав закордон 30 червня і не повернувся.

Мер міста Рахів Закарпатської області Віктор Медвідь, підозрюваний у привласненні майна і підробці документів, втік до Румунії на підставі виписаного самому собі відрядження.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, оприлюднивши копію розпорядження, згідно з яким міський голова 30 червня виїхав у відрядження до румунської комуни Бістра для обговорення написання нового спільного ґрантового проекту.

Він стверджує, що розпорядження про поїздку терміном на три дні було підписане самим же мером 40 днів тому. З того часу Медвідь до України не повертався.

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"Отаке відрядження у мера Рахова, який ховається від кримінального провадження в ЄС", - вважає Глагола.

Своєю чергою у поліції Закарпаття заявили, що перевіряють законність виїзду закордон мера Рахова.

"Наразі встановлено, що посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб покинути межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці відкрили провадження про незаконне переправлення через держкордон України.

У чому підозрюється мер Рахова

Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук мера Рахова (Закарпатська область) Віктора Медвідя. На сайті відомства зазначається, що міський голова "зник" 21 липня цього року.

Він розшукується за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

За даними журналіста Віталія Глаголи, ймовірно, Медвідь покинув Україну після того, як Бюро економічної безпеки у Закарпатській області провело розслідування за фактом привласнення 2,2 млн грн, отриманих в межах міжнародних грантових програм на будівництво реабілітаційного центру у Рахові. Тоді підозру оголосили двом особам – заступнику міського голови та генпідряднику.

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