Медики продавали наркоманам рецепти на метадон і бупренорфін за 500 грн за штуку.

В Одесі трьом лікарям медичного центру оголошено підозру в незаконній видачі рецептів наркозалежним людям для купівлі наркотичних засобів в аптеках міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси повідомлено про підозру трьом лікарям приватного медичного центру (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 319 КК України).

Встановлено, що тривалий час головний лікар медцентру разом з двома лікарями-наркологами видавав зазначені рецепти, порушуючи вимоги законодавства про видачу рецептурних бланків.

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Як зазначається, медики в складі лікарсько-консультативної комісії встановлювали людям діагноз «наркоманія», що давало їм право на отримання наркотичних засобів. При цьому право надавали без направлення пацієнтів на обстеження в умовах стаціонару в профільний медичний заклад, без отримання відповідного висновку лікарської комісії, а також без наявності належних медичних показань, з яких би випливало, що пацієнтові дійсно через стан здоров'я дозволено вживати наркотичні засоби.

«Щоб «прикрити» злочин, на псевдопацієнтів заводили амбулаторні медичні карти, які виконували функцію нібито формально-законної підстави для видачі рецептурних бланків. З внесених до фіктивних карт записів випливало, що для лікувальних цілей залежним людям потрібні ліки, які містять наркотичні або психотропні речовини», - повідомили в прокуратурі.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, підозрювані - троє працівників приватної наркологічної клініки: 46-річна одеситка і двоє чоловіків з Донецької та Чернігівської областей у віці 44 і 30 років. Під виглядом надання допомоги наркозалежним вони незаконно видавали рецепти на лікарські засоби, що містять метадон і бупренорфін.

Рецептурні бланки форми №3 посадові особи купували у держави по 3 грн, а продавали по 500 грн. За кілька місяців правопорушники неправомірно видали майже 1,3 тис. рецептів на більш ніж 600 тис. грн.

Вчора в клініці провели обшук. Вилучено медичні карти хворих без зазначення прізвищ пацієнтів із визначеним діагнозом «наркоманія» за підписом лікарів, бланки форми №3, прайс-листи із зазначенням вартості послуг і пропонованих нарковмісних лікарських засобів, касові чеки, комп'ютерна техніка, гроші та інші речові докази.

Зловмисникам оголошено підозри за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. Ч. 1 і 2 ст. 319 і ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Автор: Лариса Козова