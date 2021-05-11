Сьогодні у передмісті Одеси в ДТП за участю вантажівки і трьох легковиків постраждали четверо людей.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері в районі селища Авангард.
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За попередньою інформацією, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо людей, одного з яких вже госпіталізовано. Решті медична допомога надається на місці.
Встановлено, що водій автомобіля Mercedes, що рухався в бік «Двох стовпів» (один з в'їздів до Одеси), не впорався на світлофорі з керуванням і зіткнувся з Mini Cooper, а той в результаті удару - з вантажівкою. Також в аварії зачепило ВАЗ, що стояв на узбіччі.
Зараз на місці працюють поліцейські і медики. Повні обставини ДТП встановлюються.
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