На місці аварії працюють слідчі.

Сьогодні у передмісті Одеси в ДТП за участю вантажівки і трьох легковиків постраждали четверо людей.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері в районі селища Авангард.

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За попередньою інформацією, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо людей, одного з яких вже госпіталізовано. Решті медична допомога надається на місці.

Встановлено, що водій автомобіля Mercedes, що рухався в бік «Двох стовпів» (один з в'їздів до Одеси), не впорався на світлофорі з керуванням і зіткнувся з Mini Cooper, а той в результаті удару - з вантажівкою. Також в аварії зачепило ВАЗ, що стояв на узбіччі.

Зараз на місці працюють поліцейські і медики. Повні обставини ДТП встановлюються.

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Автор: Лариса Козова