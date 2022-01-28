Пацієнтам вже перелили 12 літрів крові.

Медики стабілізували стан постраждалих під час бійні на "Південмаші" в Дніпрі. Пацієнтам вже перелили 12 літрів крові.

Про це розповів головлікар ОКБ ім. Мечникова Сергій Риженко про час брифінгу.

За його словами, дівчині Жанні вирізали метр кишківника та планують операцію на хребті.

"Лікарі під час операції дівчині Жанні, якій Артемій Рябчук вистрілив у живіт, видалили більше метра пошкодженого тонкого і товстого кишківника. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Вже піднявся гемоглобін - це майже норма. Повинні будемо зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець. Куля пройшла через живіт і вийшла через поперековий відділ хребта. Жанна в дуже важкому стані. Зараз дівчина стабільна, у свідомості і намагається говорити, але заважає трубка", - розповів лікар.

Читайте такожРозстріл у Дніпрі: що відомо про солдата Артемія Рябчука, який убив товаришів зі службиПри цьому він зазначив, що інші постраждалі стабільні, намагаються говорити, а деякі навіть посміхаються.

"Решта постраждалих - стабільні. Один хлопець у важкому стані, його зняли з апарату ШВЛ, він сам дихає і сам розмовляє. Ще двох будемо переводити з реанімації", - зазначив Риженко.

Крім того, він вказав, що медики, які приїхали на виклик, давно не бачили такої ситуації – люди лежала в калюжах своєї крові.

"Коли їх забрали швидкі, то постраждалі були в калюжах власної крові. Медики давно не бачили такої великої крововтрати. Ми відразу почали переливати кров і вже перелили 12 літрів, з них більше 4 літрів Жанні", - підсумував лікар.

Розстріл у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця в Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

У МВС створили спеціальну слідчу комісію, яка досліджує першопричини трагедії у Дніпрі.

Сьогодні підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

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