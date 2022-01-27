Зараз у Дніпрі працюють 18 слідчих ДБР.

Слідчі з'ясовуватимуть, хто несанкціоновано поширив відео з камер спостереження заводу "Південмаш" у Дніпрі, а також відео допиту нацгвардійця Артемія Рябчука відразу після його затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

"Слідчі будуть з’ясовувати, хто міг несанкціоновано розповсюдити відповідну інформацію. Цьому факту буде дано юридичну оцінку", - сказала вона.

Також Сап'ян додала, що зараз у Дніпрі працює 18 слідчих ДБР з Полтави, Києва та центрального апарату ДБР.

Розстріл у Дніпрі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ.

В результаті загинули 5 осіб, зокрема, жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

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За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ.

У ДБР розглядають кілька версій події.

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