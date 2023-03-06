Ділки створили підпільне казино в Херсоні і платили данину окупантам.

Служба безпеки України ліквідувала мережу підпільних казино, яка фінансувала окупаційну адміністрацію херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Як повідомили в прес-службі відомства, злочинна організація, діяла не тільки в Херсоні, але також на території Києва та Житомира. Виручка підпільних гральних закладів частково спрямовувалася на фінансування окупаційних адміністрацій у захоплених районах півдня України.

За даними СБУ, йдеться про мільйони гривень. Причому херсонські "казино", віддавали виручку готівкою безпосередньо керівництву окупаційної адміністрації, яку очолював Сальдо.

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"За регулярну данину рашисти надавали ділкам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом і вільне пересування містом", – кажуть в СБУ.

Після звільнення Херсона ділки вирішили перебазуватися в Житомир і розвивати свою підпільну мережу вже там, а заодно і в столиці. На новому місці відкрилися відразу шість гральних закладів.

В ході майже 40 обшуків в підпільних казино, офісних і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів і в їх автомобілях правоохоронці виявили велику кількість готівки, спеціальне обладнання, фінансову документацію з доказами злочинних дій, а також записи з клієнтською базою.

Шістьом організаторам злочинної схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – за створення злочинної організації та за незаконне проведення азартних ігор.

Боротьба з колаборантами - останні новини

За словами голови СБУ Василя Малюка, за минулий рік відомство відкрило понад 2,6 тисячі справ щодо колаборантів. Понад 300 з них дійшли до суду, а по 44 – набув чинності вирок суду.

Робота по виявленню колаборантів активно йде на звільнених територіях. Так, нещодавно в Херсоні було затримано керівників російської катівні, що діяла під час окупації.

Паралельно СБУ полює і на тих зрадників, які допомагали ворогові з перших днів гібридної агресії. Сьогодні стало відомо про затримання в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта". Ще в 2014 році він брав участь у боях за аеропорт Донецька на боці окупантів, а потім вирішив повернутися в рідну Одесу і "залягти на дно".

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