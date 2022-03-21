Компанія повідомила про смерть працівника, а також підтвердила знищення магазину.

Внаслідок вибуху, що стався у неділю ввечері в Подільському районі Києва, загинув щонайменше один працівник компанії Леруа Мерлен Україна.

Про це повідомила прес-служба компанії, а також бізнесмен та колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook.

"Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, у порівнянні з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати", - повідомили у компанії.

При цьому кількість жертв атаки не уточнили.

Український офіс компанії закликав приєднатися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group, якій належить і Леруа Мерлен, у Росії.

Дмитро Дубілет повідомив, що внаслідок вибуху в Києві загинув один працівник Леруа Мерлен.

Раніше УНІАН писав, що ввечері 20 березня 2022 року Збройні Сили РФ обстріляли житловий масив Подільського району Києва. Українські правоохоронні органи встановили, що в ході обстрілу були застосовані заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.

Внаслідок обстрілу загорівся місцевий торговий центр. Також були пошкоджені вікна в довколишніх житлових будинках і припарковані поруч автомобілі.

В результаті даного обстрілу загинули вісім осіб.

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