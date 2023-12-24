Відомо, що серед травмованих дві дитини.

Внаслідок вибуху у Львові загинули троє людей, ще троє отримали травми.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. "Поліцейські розслідують обставини події. За фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

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Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, 7-річний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Вибух у Львові

23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

У львівських телеграм-каналах писали, що під час розбору завалів пролунав ще один вибух із загорянням. Рятувальники просили людей відійти від будинку на безпечну відстань.

У поліції повідомляли про перекриття руху внаслідок вибуху вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий.

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